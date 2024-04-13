ЦАХАЛ направит подкрепления на Западный берег реки Иордан

По данным ведомства, были ранены десятки людей. Столкновения произошли из-за убийства израильского подростка в этом районе.



Ранее сообщалось, что четырнадцатилетний израильский подросток, который пропал 12 апреля на Западном берегу Иордана, был убит при нападении террористов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Президент США Джо Байден прерывает свой выходной и возвращается в Белый дом для консультаций с командой по безопасности из-за событий на Ближнем Востоке.

