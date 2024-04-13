ЦАХАЛ направит подкрепления на Западный берег реки Иордан
ЦАХАЛ направит подкрепления на Западный берег реки Иордан из-за столкновений поселенцев с палестинцами, сообщила Армия обороны Израиля.
По данным ведомства, были ранены десятки людей. Столкновения произошли из-за убийства израильского подростка в этом районе.
Ранее сообщалось, что четырнадцатилетний израильский подросток, который пропал 12 апреля на Западном берегу Иордана, был убит при нападении террористов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Президент США Джо Байден прерывает свой выходной и возвращается в Белый дом для консультаций с командой по безопасности из-за событий на Ближнем Востоке.
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