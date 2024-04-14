ЦАХАЛ: Иран запустил по Израилю 350 снарядов
14 апреля 202421:20
Иран во время атаки запустил по территории еврейского государства 350 снарядов, заявил в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
По его словам, до Израиля долетело лишь несколько ракет. Они причинили незначительный ущерб, отметил он.
Хагари добавил, что атака могла нанести Израилю чувствительный ущерб, но «план Ирана провалился».
Тегеран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. Использовались ракеты и беспилотники-камикадзе Shahed, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru