ЦАХАЛ: Иран запустил по Израилю 350 снарядов

По его словам, до Израиля долетело лишь несколько ракет. Они причинили незначительный ущерб, отметил он.

Хагари добавил, что атака могла нанести Израилю чувствительный ущерб, но «план Ирана провалился».

Тегеран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. Использовались ракеты и беспилотники-камикадзе Shahed, передает «Радиоточка НСН».

