ЦАХАЛ: Иран запустил по Израилю 350 снарядов

Иран во время атаки запустил по территории еврейского государства 350 снарядов, заявил в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

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По его словам, до Израиля долетело лишь несколько ракет. Они причинили незначительный ущерб, отметил он.

Хагари добавил, что атака могла нанести Израилю чувствительный ущерб, но «план Ирана провалился».

Тегеран атаковал Израиль в ночь на 14 апреля. Использовались ракеты и беспилотники-камикадзе Shahed, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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