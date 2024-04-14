МИД Израиля назвал Иран «величайшей угрозой» мировому порядку

В ведомстве выразили обеспокоенность ядерной программой Ирана. МИД страны отметил, что Тегеран не должен получить оружие массового уничтожения, пишет РИА Новости.

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал заседание военного кабинета министров в связи с ночной атакой со стороны Ирана.

Иран выпустил по Израилю около 300 ракет и беспилотников. В Тегеране заявили о поражении военного аэродрома Неватим, передает «Радиоточка НСН».

