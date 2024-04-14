МИД Израиля назвал Иран «величайшей угрозой» мировому порядку
Иран является величайшей угрозой региональной стабильности и безопасности, заявило Министерство иностранных дел Израиля.
В ведомстве выразили обеспокоенность ядерной программой Ирана. МИД страны отметил, что Тегеран не должен получить оружие массового уничтожения, пишет РИА Новости.
В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал заседание военного кабинета министров в связи с ночной атакой со стороны Ирана.
Иран выпустил по Израилю около 300 ракет и беспилотников. В Тегеране заявили о поражении военного аэродрома Неватим, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru