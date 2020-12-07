Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами РФ

Зампред правительства РФ Юрий Трутнев предложил считать жителей Аляски гражданами Российской империи. Так он прокомментировал статью в японской газете о том, что в США считают уроженцами Японии россиян, родившихся на Южных Курилах.

Ранее японская газета Hokkaido Shimbun сообщила, что Соединённые Штаты долгие годы считают россиян, родившихся на южных Курилах, уроженцами Японии, так как об этом говорится в правилах розыгрыша грин-карт, размещенных на сайте госдепартамента.