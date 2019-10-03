Трудовой конфликт называют главной версией резни в Париже

В качестве основной версии нападения сотрудника префектуры полиции Парижа на коллег называют трудовой конфликт. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя полицейской организации France Police - Policiers en colère ("Полицейские в гневе") Кристофа Крепена.

По его информации, нападавший находился в конфликтной ситуации с начальницей. Ранее СМИ сообщали о возможном бытовом конфликте.

Напомним, 45-летний сотрудник префектуры полиции днем с ножом напал на коллег в здании ведомствв. В результате погибли четыре человека. Нарушителя спокойствия застрелил полицейский после нескольких предупреждений.

Заведено уголовное дело по факту убийства и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ранее в сети появилось видео с места происшествия.

