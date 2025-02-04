Трюдо: США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады

Глава правительства Канады Джастин Трюдо после разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин канадские товары, сообщает РИА Новости.

США на месяц отменили пошлины для Мексики

По его словам, Канада дает Вашингтону новые обязательства по защите границы и борьбе с наркотрафиком. Трюдо пообещал потратить около 1 млрд долларов на охрану границы Канады и США.

Ранее Трюдо заявил, что Канада вводит ответные пошлины на американские товары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Ron Sachs / Zuma
ТЕГИ:ПошлиныДональд ТрампСШАКанада

Горячие новости

Все новости

партнеры