США на месяц отменили пошлины для Мексики

США приостанавливают действие пошлин на мексиканские товары сроком на месяц по итогам телефонного разговора президента Дональда Трампа с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Об этом Шейнбаум сообщила в X.

По ее словам, в ходе беседы стороны договорились о ряде мер, включая усиление охраны границы. В частности, Мексика направит 10 тысяч бойцов Национальной гвардии для пресечения нелегальных поставок наркотиков, включая фентанил, в США.

Бумерангом по Трампу: Последствия американских пошлин ударят по экономике США

В ответ Вашингтон обязался бороться с незаконными поставками оружия в Мексику.

Ранее Трамп ввел пошлины в 25% на импорт из Канады и Мексики, а также 10% на китайские товары. Новые тарифы должны были вступить в силу 4 февраля, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Торговые ПошлиныМексикаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры