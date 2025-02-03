США на месяц отменили пошлины для Мексики
США приостанавливают действие пошлин на мексиканские товары сроком на месяц по итогам телефонного разговора президента Дональда Трампа с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Об этом Шейнбаум сообщила в X.
По ее словам, в ходе беседы стороны договорились о ряде мер, включая усиление охраны границы. В частности, Мексика направит 10 тысяч бойцов Национальной гвардии для пресечения нелегальных поставок наркотиков, включая фентанил, в США.
В ответ Вашингтон обязался бороться с незаконными поставками оружия в Мексику.
Ранее Трамп ввел пошлины в 25% на импорт из Канады и Мексики, а также 10% на китайские товары. Новые тарифы должны были вступить в силу 4 февраля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru