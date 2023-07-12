Трюдо: Канада выделит Украине видеокамеры для дронов
Партию видеокамер для боевых дронов поставит Канада на Украину, кроме того Оттава намерена провести обучение военнослужащих ВСУ в Королевском военном колледже Сен-Жан. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает ТАСС.
По его словам, в Канаде уже прошли обучение почти 40 тысяч украинских военных.
Оттава также выделит 541 млн канадских долларов на поддержку Украины, говорится в пресс-релизе канадского правительства. В нем уточняется, что эти средства выделяются в дополнение к уже переданным 8 млрд канадских долларов, которые Канада выделила Украине с начала 2022 года. Эти средства пойдут на закупку топлива, предметов первой медицинской помощи, а также услуг в сфере кибербезопасности.
Ранее Сенат Канады разрешил продавать замороженные российские активы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru