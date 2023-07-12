Трюдо: Канада выделит Украине видеокамеры для дронов

По его словам, в Канаде уже прошли обучение почти 40 тысяч украинских военных.

Оттава также выделит 541 млн канадских долларов на поддержку Украины, говорится в пресс-релизе канадского правительства. В нем уточняется, что эти средства выделяются в дополнение к уже переданным 8 млрд канадских долларов, которые Канада выделила Украине с начала 2022 года. Эти средства пойдут на закупку топлива, предметов первой медицинской помощи, а также услуг в сфере кибербезопасности.

Ранее Сенат Канады разрешил продавать замороженные российские активы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

