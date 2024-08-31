TRT Haber: В результате вооруженного нападения на больницу в Стамбуле пострадали 5 человек

В Стамбуле в результате вооруженного нападения на отделение неотложной помощи больницы пострадали пять человек. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

По данным источника, ЧП случилось в районе Бахчелиевлер. В результате происшествия были повреждены здание больницы и машина скорой помощи.

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Отмечается, что среди пострадавших есть полицейский, сотрудники жандармерии и частной охраны, а также два гражданских. Сейчас им ничего не угрожает.

При этом пока неизвестно, сколько именно было нападавших. Между тем, сообщается, что автомобиль, на котором было совершено преступление, нашли брошенным.

Ранее RT сообщил, что в Турции в результате нападения на людей подростка с ножом пострадали пять человек.

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ФОТО: www.vestikavkaza.ru
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