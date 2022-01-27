Трое таджикских военных ранены в результате инцидента на границе с Киргизией

Перестрелки между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошли на одном из участков границы двух государств. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского государственного комитета национально безопасности (ГКНБ).

Там отмечают, что обстановка на границе напряженная. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы.

Военнослужащие Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе

В результате перестрелок ранения получили трое таджикских военнослужащих, сообщает Sputnik Таджикистана.

Сообщается также, что жители расположенных на границе с Таджикистаном киргизских населенных пунктов покидают свои дома из-за возникшего конфликта.

По информации ГКНБ, конфликт между представителями двух государств начался в местности Торт-Кочо на одном из участков автодороги Баткен - Исфана. Инцидент сначала удалось уладить, но после вспыхнул с новой силой, передает ТАСС.

Это не первый конфликт на границе Таджикистана и Киргизии. В апреле прошлого года он перерос в вооруженное столкновение. В результате погибли 36 граждан Киргизии и 19 жителей Таджикистана. При столкновении пострадали около 200 граждан Киргизии, а Таджикистан насчитал 87 пострадавших.

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ФОТО: РИА Новости
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