Трое таджикских военных ранены в результате инцидента на границе с Киргизией

Перестрелки между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошли на одном из участков границы двух государств. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского государственного комитета национально безопасности (ГКНБ).

Там отмечают, что обстановка на границе напряженная. Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы.