Военнослужащие Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе

Два человека получили ранения в результате перестрелки между пограничниками Таджикистана и Киргизии, сообщает пресс-центр Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

По информации ведомства, инцидент произошёл на участке Росровут района Деваштич Согдийской области Таджикистана, где четверо киргизских пограничников незаконно пересекли границу.

В пресс-центре отметили, что нарушители, вооружённые автоматами Калашникова, планировали похитить и увести в Киргизию несколько лошадей местных жителей. В ходе перестрелки двое из них были ранены.

В администрации Баткенской области Киргизии подтвердили факт перестрелки, сообщает ТАСС.

Конфликт между странами, переросший в вооруженное столкновение, произошёл в конце апреля. В результате погибли 36 граждан Киргизии и 19 жителей Таджикистана. При столкновении пострадали около 200 граждан Киргизии, а Таджикистан насчитал 87 пострадавших.

