Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки

Американский лидер Джо Байден начал выступление в годовщину терактов, произошедших в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, с шутки о своем спортивном прошлом, сообщает РИА Новости.

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Глава государства встретился с военными на Аляске и выступил с заявлением. Президент сначала поприветствовал губернатора штата Майка Данливи. «Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», — сказал глава Белого дома, который на середине фразы усмехнулся.

Ранее Медведев накануне годовщины теракта в США заговорил о ядерном оружии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Джо БайденСШАТеракты11 Сентября

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