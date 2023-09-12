Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки

Глава государства встретился с военными на Аляске и выступил с заявлением. Президент сначала поприветствовал губернатора штата Майка Данливи. «Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», — сказал глава Белого дома, который на середине фразы усмехнулся.

Ранее Медведев накануне годовщины теракта в США заговорил о ядерном оружии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

