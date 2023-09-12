Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки
Американский лидер Джо Байден начал выступление в годовщину терактов, произошедших в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, с шутки о своем спортивном прошлом, сообщает РИА Новости.
Глава государства встретился с военными на Аляске и выступил с заявлением. Президент сначала поприветствовал губернатора штата Майка Данливи. «Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», — сказал глава Белого дома, который на середине фразы усмехнулся.
Ранее Медведев накануне годовщины теракта в США заговорил о ядерном оружии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки
- Привычка хрустеть шеей может привести к инсульту
- Количество отравившихся едой от «Грин Бокс» в Петербурге превысило 240 человек
- Полиция заинтересовалась инцидентом с голым мужчиной на детской площадке в Горячем ключе
- СМИ: бойца UFC Асхабова задержали за ограбление итальянца на Пхукете
- Пропавшими после наводнений в Ливии числятся более 5 тысяч человек
- Шапки-ушанки стали хитом оружейной выставки в США
- В Минобороны Германии заявили, что не будут «автоматически» поставлять Taurus Украине
- Пашинян призвал не политизировать визит супруги на Украину
- Reuters: Байден может одобрить поставку Киеву ракет ATACMS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru