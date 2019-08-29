Три военных ДНР погибли в результате обстрела с украинской стороны

Три военнослужащих народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) погибли под обстрелом украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Народной милиции республики.

Еще пять военных получили ранения, пишет агентство. Отмечается, что огонь был открыт по селу Григоровка на юге ДНР.

Новое бессрочное перемирие в Донбассе было согласовано в середине июля текущего года. Однако Вооруженные силы Украины продолжают периодически обстреливать территории ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что на Украине начали разрабатывать план по возврату Донбасса и Крыма.

