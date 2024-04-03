Иран анонсировал скорые удары по Израилю за разрушение консульства в Дамаске

Иран готовится вскоре нанести по Израилю «смертельные удары» в ответ на атаку на консульство Исламской республики в столице Сирии. Предупреждение распространил Корпус стражей Исламской революции - элитное иранское военно-политическое формирование.

Власти США, Израиля, Саудовской Аравии и Бахрейна признают КСИР террористической организацией. «Фронт сопротивления выполнит свой долг», - цитируют израильские СМИ заявление Корпуса.

Израиль нанес ракетный удар по дипломатическому кварталу в Дамаске 1 апреля. Здание дипмиссии Ирана было разрушено. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по последним данным, погибли не менее 13 человек, в том числе, двое генералов и пятеро офицеров КСИР. Тегеран пообещали предпринять ответные действия.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:АвиаударИзраильИран

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