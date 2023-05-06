Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Мэриленде

По данным правоохранителей, ЧП произошло на парковке отеля: злоумышленник застрелил мужчину и женщину и покончил с собой. Отмечается, что пострадавшему мужчине удалось уехать и вызвать помощь. Однако вскоре он скончался от полученных ранений.

Причины инцидента выясняются, полиция начала расследование.

