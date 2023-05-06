Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Мэриленде
6 мая 202304:39
Три человека стали жертвами стрельбы в Аннаполисе в американском штате Мэриленд. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, ЧП произошло на парковке отеля: злоумышленник застрелил мужчину и женщину и покончил с собой. Отмечается, что пострадавшему мужчине удалось уехать и вызвать помощь. Однако вскоре он скончался от полученных ранений.
Причины инцидента выясняются, полиция начала расследование.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru