Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Мэриленде

Три человека стали жертвами стрельбы в Аннаполисе в американском штате Мэриленд. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию.

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По данным правоохранителей, ЧП произошло на парковке отеля: злоумышленник застрелил мужчину и женщину и покончил с собой. Отмечается, что пострадавшему мужчине удалось уехать и вызвать помощь. Однако вскоре он скончался от полученных ранений.

Причины инцидента выясняются, полиция начала расследование.

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ФОТО: РИА Новости/Джереми Хоган
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