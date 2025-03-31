Три человека погибли при взрыве газа в мечети в Узбекистане
31 марта 202516:33
Взрыв газовоздушной смеси произошёл в одной из мечетей Андижанской области Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Уточняется, что взрыв произошёл в помещении для омовения на территории мечети в Избасканском районе.
«В результате взрыва погибли три гражданина. Ещё 10 человек получили ранения и были отправлены в больницу», - говорится в сообщении.
Ранее пять человек погибли при взрыве в мечети Дарул Улум Хаккания на северо-западе Пакистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru