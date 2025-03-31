Три человека погибли при взрыве газа в мечети в Узбекистане

Взрыв газовоздушной смеси произошёл в одной из мечетей Андижанской области Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

В Крыму задержали неонациста, планировавшего поджог мечети

Уточняется, что взрыв произошёл в помещении для омовения на территории мечети в Избасканском районе.

«В результате взрыва погибли три гражданина. Ещё 10 человек получили ранения и были отправлены в больницу», - говорится в сообщении.

Ранее пять человек погибли при взрыве в мечети Дарул Улум Хаккания на северо-западе Пакистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:Взрыв ГазаМечетьУзбекистан

Горячие новости

Все новости

партнеры