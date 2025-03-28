Три человека погибли после обрушения многоэтажкии в Бангкоке

Reuters добавляет, что 20 рабочих в момент землетрясения находились в лифте строящегося здания.

По словам чиновников, на момент обрушения на строительной площадке в парке Чатучак находилось около 320 человек. Как сообщает Khaosod со ссылкой на NIEM, травмы получили 50 человек, а 40 из них были госпитализированы.

Ранее стало известно, что в Мьянме в результате землетрясения погибло 13 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

