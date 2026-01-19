Трехдневный траур объявлен в Испании в связи с железнодорожной катастрофой

Власти Испании объявили трёхдневный траур в связи с железнодорожной катастрофой, в результате которой погибли не менее 39 человек.

В Псковской области в ДТП с грузовым составом погибли 4 человека

Как пишет RT, трагедия произошла недалеко от Кордовы. Следовавший из Малаги в Мадрид состав сошёл с рельсов и врезался во встречный поезд.

«Человеческая ошибка практически исключена», - указал глава железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес Эредиа, отвечая на вопрос о причинах аварии.

Из-за катастрофы премьер Испании Педро Санчес отменил свое участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее в Таиланде поезд столкнулся с обрушившимся строительным краном, погибли 27 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
