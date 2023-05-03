Траур объявят в Сербии по жертвам стрельбы в школе Белграда

Трёхдневный траур будет объявлен на территории Сербии с 5 мая по жертвам стрельбы в белградской школе, где убиты девять человек. Такое решение приняло правительство республики, объявил министр образования Бранко Ружич.

Занятия второй смены во всех школах сегодня отменены. Завтра уроки начнутся с минуты молчания, передает RT.