Траур объявят в Сербии по жертвам стрельбы в школе Белграда

Трёхдневный траур будет объявлен на территории Сербии с 5 мая по жертвам стрельбы в белградской школе, где убиты девять человек. Такое решение приняло правительство республики, объявил министр образования Бранко Ружич.

Занятия второй смены во всех школах сегодня отменены. Завтра уроки начнутся с минуты молчания, передает RT.

Кол по истории мог стать причиной стрельбы в школе в Белграде. Видео

Стрельбу в школе устроил 14-летний ученик седьмого класса из пистолета своего отца. Подросток открыл огонь в кабинете во время урока истории. Среди озвученных версий есть предположение, что он находился под действием наркотиков.

Стрельба в школе произошла в минувшем месяце и в России. Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», случилось это в Санкт-Петербурге. Виновник происшествия 16 лет признался, что хотел пошутить. Обошлось без жертв.

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ФОТО: соцсети
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