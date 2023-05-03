Траур объявят в Сербии по жертвам стрельбы в школе Белграда
Трёхдневный траур будет объявлен на территории Сербии с 5 мая по жертвам стрельбы в белградской школе, где убиты девять человек. Такое решение приняло правительство республики, объявил министр образования Бранко Ружич.
Занятия второй смены во всех школах сегодня отменены. Завтра уроки начнутся с минуты молчания, передает RT.
Стрельбу в школе устроил 14-летний ученик седьмого класса из пистолета своего отца. Подросток открыл огонь в кабинете во время урока истории. Среди озвученных версий есть предположение, что он находился под действием наркотиков.
Стрельба в школе произошла в минувшем месяце и в России. Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», случилось это в Санкт-Петербурге. Виновник происшествия 16 лет признался, что хотел пошутить. Обошлось без жертв.
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