Дональд Трамп сравнил себя с «Джокондой»

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу S4C невольно сравнил себя с шедевром Возрождения «Моной Лизой» Леонардо да Винчи, сообщает британское издания Mirror.

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Говоря о своих сторонниках, которые тысячами приходят на его избирательные митинги, кандидат в президенты от Республиканской партии заявил, что много и тех, кто ходит смотреть на «Мону Лизу».

«Они любят «Мону Лизу», и они видят ее сотни и сотни раз, и с каждым разом она становится все лучше», — сказал Трамп в интервью.

Ранее Трамп назвал начало кампании Рона Десантиса неудачным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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