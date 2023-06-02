Дональд Трамп сравнил себя с «Джокондой»
Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу S4C невольно сравнил себя с шедевром Возрождения «Моной Лизой» Леонардо да Винчи, сообщает британское издания Mirror.
Говоря о своих сторонниках, которые тысячами приходят на его избирательные митинги, кандидат в президенты от Республиканской партии заявил, что много и тех, кто ходит смотреть на «Мону Лизу».
«Они любят «Мону Лизу», и они видят ее сотни и сотни раз, и с каждым разом она становится все лучше», — сказал Трамп в интервью.
Ранее Трамп назвал начало кампании Рона Десантиса неудачным, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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