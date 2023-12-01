Трампу отказали в неприкосновенности по делу о штурме Капитолия

Защита Трампа настаивала, что в момент беспорядков у здания Конгресса у политика была президентская неприкосновенность, поскольку на тот момент он оставался действующим главой государства.

Суд поддержал позицию обвинения. По мнению прокурора, действия политика выходили за рамки его полномочий, поэтому президентская неприкосновенность применяться не может.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Капитолия. Работу американского парламента пришлось приостановить на несколько часов, напоминает «Радиоточка НСН».

