Трампу отказали в неприкосновенности по делу о штурме Капитолия

Апелляционный суд Вашингтона отказал бывшему главе Белого дома Дональду Трампу в праве на президентскую неприкосновенность по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Решение опубликовано на сайте суда.

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Защита Трампа настаивала, что в момент беспорядков у здания Конгресса у политика была президентская неприкосновенность, поскольку на тот момент он оставался действующим главой государства.

Суд поддержал позицию обвинения. По мнению прокурора, действия политика выходили за рамки его полномочий, поэтому президентская неприкосновенность применяться не может.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Капитолия. Работу американского парламента пришлось приостановить на несколько часов, напоминает «Радиоточка НСН».

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