Трампа позвали в Россию на празднование юбилея Победы

Президент США Дональд Трамп получил приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которое пройдёт в России в 2020-м году. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, американский лидер воспринял приглашение позитивно, пишет RT.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на полях саммита G20 в Осаке. Их общение наедине продлилась час и двадцать минут. Стороны успели обсудить Сирию, Украину, Венесуэлу, а также вопрос контроля над вооружениями.

