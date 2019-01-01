Трампа позвали в Россию на празднование юбилея Победы
Президент США Дональд Трамп получил приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которое пройдёт в России в 2020-м году. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, американский лидер воспринял приглашение позитивно, пишет RT.
Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на полях саммита G20 в Осаке. Их общение наедине продлилась час и двадцать минут. Стороны успели обсудить Сирию, Украину, Венесуэлу, а также вопрос контроля над вооружениями.
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