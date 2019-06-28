В мире

Трамп о встрече с Путиным: Как на вручении «Оскара»

28 июня12:10

Обстановка на встрече с российским лидером Владимиром Путиным напомнила американскому президенту Дональду Трампу атмосферу вручения премии «Оскар», пишет РИА Новости.

«Как на вручении премии „Оскар“», — цитирует Трампа РЕН ТВ.

Отмечается, что такую реакцию американского лидера вызвал ажиотаж среди журналистов и фотографов, которые окружили глав государств.

«Слишком глупо», — прокомментировал Трамп, обращаясь к Путину, пишет Ura.ru. Российский президент ответил сдержанной улыбкой.

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Напомним, встреча Трампа и Путина продлилась час и двадцать минут. Стороны успели обсудить Сирию, Украину, Венесуэлу, а также вопрос контроля над вооружениями.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дональд ТрампВладимир ПутинВстреча