Трамп о встрече с Путиным: Как на вручении «Оскара»
Обстановка на встрече с российским лидером Владимиром Путиным напомнила американскому президенту Дональду Трампу атмосферу вручения премии «Оскар», пишет РИА Новости.
«Как на вручении премии „Оскар“», — цитирует Трампа РЕН ТВ.
Отмечается, что такую реакцию американского лидера вызвал ажиотаж среди журналистов и фотографов, которые окружили глав государств.
«Слишком глупо», — прокомментировал Трамп, обращаясь к Путину, пишет Ura.ru. Российский президент ответил сдержанной улыбкой.
Напомним, встреча Трампа и Путина продлилась час и двадцать минут. Стороны успели обсудить Сирию, Украину, Венесуэлу, а также вопрос контроля над вооружениями.
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