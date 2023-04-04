Трамп в суде заявил о своей невиновности

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе заседания суда Манхэттена прокомментировал обвинения в своей адрес. Об этом сообщает телеканал CBS.

CNN: Дональд Трамп арестован

Бывший президент заявил, что считает себя невиновным по всем 34 пунктам обвинения.

Политик находится под арестом. В ходе заседания суд определит, насколько свобода экс-президента будет ограничена в дальнейшем.

Бывшего главу Белого дома могут выпустить под залог.

За предъявление обвинений политику проголосовало Большое жюри присяжных Нью-Йорка. Трампа подозревают в выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание об их романе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАСудыДональд Трамп

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