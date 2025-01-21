Трампа и его администрацию завалили исками в первый день президентства
Президент США Дональд Трамп и его администрация стали ответчиками по ряду судебных исков, поданных вскоре после инаугурации, сообщает Bloomberg.
Одним из последних обращений в суд стало заявление Национального профсоюза казначейских служащих, представляющего интересы сотрудников 37 федеральных агентств. Иск касается подписанного Трампом указа, упрощающего процедуру увольнения высокопоставленных федеральных служащих. Истцы считают, что этот документ противоречит законодательству, поскольку лишает кадровых сотрудников предусмотренного права на правовую защиту. Дело передано в федеральный суд Вашингтона.
Еще один иск подали Американский союз защиты гражданских свобод и ряд других организаций, занимающихся защитой прав иммигрантов. Они оспорили указ Трампа, ограничивающий предоставление гражданства США по праву рождения. Согласно новому порядку, оно больше не должно автоматически предоставляться детям мигрантов, находящихся в стране временно или нелегально.
Третье судебное разбирательство инициировала юридическая фирма National Security Counselors. В иске утверждается, что создание Департамента эффективности правительства США (DOGE), возглавляемого Илоном Маском и Вивеком Рамасвами, нарушает закон о проверке конфликта интересов и прозрачности деятельности подразделений, связанных с Белым домом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru