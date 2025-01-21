Трампа и его администрацию завалили исками в первый день президентства

Еще один иск подали Американский союз защиты гражданских свобод и ряд других организаций, занимающихся защитой прав иммигрантов. Они оспорили указ Трампа, ограничивающий предоставление гражданства США по праву рождения. Согласно новому порядку, оно больше не должно автоматически предоставляться детям мигрантов, находящихся в стране временно или нелегально.

Третье судебное разбирательство инициировала юридическая фирма National Security Counselors. В иске утверждается, что создание Департамента эффективности правительства США (DOGE), возглавляемого Илоном Маском и Вивеком Рамасвами, нарушает закон о проверке конфликта интересов и прозрачности деятельности подразделений, связанных с Белым домом, передает «Радиоточка НСН».

