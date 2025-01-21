Трамп подписал указ о возобновлении смертной казни на федеральном уровне

Американский лидер также велел обеспечить все штаты достаточным количеством препарата для смертельных инъекций.

Из текста документа, опубликованного на сайте Белого дома, следует, что политика США заключается в том, чтобы противодействовать политикам и судьям, которые саботируют закон, разрешающий смертную казнь, препятствуя смертным приговорам и предотвращая их исполнение.

Кроме того, из указа следует, что генеральному прокурору США необходимо в соответствии с законодательством добиваться вынесения смертного приговора для тех, кто совершил особо тяжкие преступления.

Ранее американцев, приговоренных к смертной казни за убийство, но помилованных экс-президентом США Джо Байденом, отказались подписать документы о смягчении приговора, напоминает RT.

