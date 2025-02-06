Трамп заявил о своей «незавидной судьбе» в случае поражения на выборах
6 февраля 202518:32
Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он проиграл на выборах 2024 года, то его ждала бы незавидная судьба.
Выступая на Национальном молитвенном завтраке в Конгрессе, он указал, что «никогда нельзя ослабевать». Глава Белого дома подчеркнул, что если бы он ослаб, то никто бы не смог сказать, где бы он тогда оказался.
«Если бы решать пришлось демократам, это было бы очень нехорошее место», - заключил американский президент.
Ранее Трамп заявил, что с его возвращением в Белый дом в стране закончится «четырехлетний период упадка», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru