Трамп заявил о попытке дисквалификации из числа кандидатов на президентские выборы
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social выразил уверенность, что возможная попытка дисквалифицировать его из числа кандидатов на пост президента по 14-й поправке к конституции является очередным «трюком» по вмешательству в выборы, так как не может применяться к голосованию 2024 года.
По словам бывшего президента, его политический противник является худшим, самым некомпетентным и наиболее коррумпированным президентом в истории США, так как он неспособен победить при свободном и честном голосовании.
Трамп просит суд рассмотреть его дело в отдельном порядке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru