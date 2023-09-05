Трамп заявил о попытке дисквалификации из числа кандидатов на президентские выборы

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social выразил уверенность, что возможная попытка дисквалифицировать его из числа кандидатов на пост президента по 14-й поправке к конституции является очередным «трюком» по вмешательству в выборы, так как не может применяться к голосованию 2024 года.

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По словам бывшего президента, его политический противник является худшим, самым некомпетентным и наиболее коррумпированным президентом в истории США, так как он неспособен победить при свободном и честном голосовании.

Трамп просит суд рассмотреть его дело в отдельном порядке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

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