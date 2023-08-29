Трамп заявил, что не боится оказаться в тюрьме

Бывший президент США Дональд Трамп не боится оказаться за решеткой. Об этом политик заявил в интервью радиоведущему Гленну Беку.

Трамп обжалует перенос судебного разбирательства по штурму Капитолия

Экс-президент полагает, что его вряд ли посадят. Разбирательство против него он назвал мошенническим.

«Теперь у меня больше сторонников, чем когда-либо», - сказал Трамп.

Бывшему президенту предъявили 91 обвинение, включая предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2020 года. По совокупности ему грозит около 700 лет заключения.

Как сообщает «Радиоточка НСН», по данным аналитической службой университета Emerson Colleg, уровень поддержки Трампа среди республиканцев снизился до 50%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ТюрьмаДональд ТрампСША

Горячие новости

Все новости

партнеры