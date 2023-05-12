Трамп заявил о «массированном вторжении» на южной границе США

Экс-президент возмутился проникновением сотен мигрантов с территории Мексики в США. Он назвал произошедшее «массированным вторжением», которое не имеет прецедентов в мире.

«Это абсолютное сумасшествие», - считает политик.

В США отменили введенную Трампом законодательную норму, позволяющую депортировать мигрантов для борьбы с коронавирусом. Положение перестало действовать в ночь на 12 мая, когда на границе с Мексикой находились сотни выходцев из других стран.

Экс-президент ранее заявил, что в случае переизбрания на второй срок действующий глава Белого дома Джо Байден окончательно разрушит США, передает «Радиоточка НСН».

