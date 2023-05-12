Трамп заявил о «массированном вторжении» на южной границе США
Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на границе США с Мексикой. Политик записал видеообращение к сторонникам.
Экс-президент возмутился проникновением сотен мигрантов с территории Мексики в США. Он назвал произошедшее «массированным вторжением», которое не имеет прецедентов в мире.
«Это абсолютное сумасшествие», - считает политик.
В США отменили введенную Трампом законодательную норму, позволяющую депортировать мигрантов для борьбы с коронавирусом. Положение перестало действовать в ночь на 12 мая, когда на границе с Мексикой находились сотни выходцев из других стран.
Экс-президент ранее заявил, что в случае переизбрания на второй срок действующий глава Белого дома Джо Байден окончательно разрушит США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru