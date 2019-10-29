Трамп заявил о ликвидации возможного приемника аль-Багдади

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп объявил о ликвидации наиболее вероятного преемник главаря группировки «Исламское государство», запрещённой в России, Абу Бакра аль-Багдади, об уничтожении которого он сообщил ранее, передает ТАСС.

Как заявил в минувшую субботу глава Белого дома, аль-Багдади был ликвидирован на севере Сирии в результате операции американского спецназа. Однако объективных доказательств успешности операции пока не предоставлено. Более того, как отмечает РИА ФАН, череда версий о «ликвидации» главаря террористов ставит под сомнение сам факт проведения операции американцами.

Как утверждают в США, аль-Багдади подорвал себя и двух своих жен поясом шахида, после чего восемь вертолетов американских ВВС нанесли авиаудар по дому боевика. Однако в министерстве обороны России заявили, что не зафиксировали воздушных ударов в указанный отрезок времени.