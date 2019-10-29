Трамп заявил о ликвидации возможного приемника аль-Багдади
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп объявил о ликвидации наиболее вероятного преемник главаря группировки «Исламское государство», запрещённой в России, Абу Бакра аль-Багдади, об уничтожении которого он сообщил ранее, передает ТАСС.
Как заявил в минувшую субботу глава Белого дома, аль-Багдади был ликвидирован на севере Сирии в результате операции американского спецназа. Однако объективных доказательств успешности операции пока не предоставлено. Более того, как отмечает РИА ФАН, череда версий о «ликвидации» главаря террористов ставит под сомнение сам факт проведения операции американцами.
Как утверждают в США, аль-Багдади подорвал себя и двух своих жен поясом шахида, после чего восемь вертолетов американских ВВС нанесли авиаудар по дому боевика. Однако в министерстве обороны России заявили, что не зафиксировали воздушных ударов в указанный отрезок времени.
Также не было запроса на пролет в зоне деэскалации «Идлиб». При этом сам Трамп заявил, что российская сторона предоставила такое разрешение.
Администрация Белого дома не опубликовала ни одного фото- или видео изображения, которые могли бы подтвердить смерть лидера террористов.
Кроме того, противоречивая информация распространяется насчёт того, каким образом удалось выйти на аль-Багдади. Мониторинговая миссия ООН пока также отказывается удостоверить ликвидации террориста.
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