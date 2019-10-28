Ветеран ФСБ: США могли сымитировать уничтожение аль-Багдади
Бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ в эфире НСН усомнился в реальности операции военных США по ликвидации лидера ИГИЛ.
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что ведомство не обладает достоверной информацией о проведении военными США операции по уничтожению лидера «ИГИЛ»* Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, нарастание числа участников и стран, якобы задействованных в операции США, «порождает обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и тем более в успехе». В ведомстве заявили, что 26 октября и за последние дни никаких ударов авиации США или коалиции с воздуха по зоне деэскалации «Идлиб» не зафиксировано. Кроме того, сообщил Конашенков, Минобороны также неизвестно о каком-либо содействии пролёту американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации аль-Багдади. Он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и курдов за поддержку в ликвидации лидера ИГ.
В реальности произошедшего усомнился также и бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак. По его словам, появившаяся информация о ликвидации террориста может иметь политические корни, в частности, выборы президента США, победа в которых интересна действующему американскому лидеру Дональду Трампу.
«В таких случаях, если, допустим, это лицо, которое мы называем террористом, нам будет интересно, то, естественно, по линии разведки, через свои источники та же служба внешней разведки или служба контрразведки будет интересоваться этим лицом, будет на контроле держать. То есть по линии разведки все равно будут опрашивать людей, своих источников, чтобы имели в виду. Ну, а так, в связи с тем, что в Штатах идет уже предвыборная компания, может быть, поэтому Трамп и допускает такие вещи. То есть, как-то поднять свой рейтинг среди населения, так как, насколько понимаю, он желает второй раз остаться во главе государства. Я не вижу здесь ничего такого странного. Тем более, насколько я помню, там несколько раз уже объявляли этого “кандидата в покойники” покойником. Вы знаете, в таких случаях, как правило, хватаются за соломинку, чтобы как-то заявить о победе, оправдать какие-то средства, которые затрачены на это. В любом случае, на контроле человек будет пока, может быть, опять не засветится где-то», - заключил он.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Ранее арабист Марианна Беленькая в эфире НСН предложила дождаться официальных данных о гибели террористического лидера Абу Бакра аль-Багдади. Она напомнила, что подобная информация ранее необоснованно звучала несколько раз.
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