Трамп заявил о готовности к военным мерам против Ирана

Ранее Дональд Трамп заявил, что США вводят санкции в отношении Национального банка Ирана. Кроме того, как сообщало агентство AP со ссылкой на источник, военные готовы представить президенту список мер, которые может применить Вашингтон к Ирану в ответ на атаку против НПЗ Саудовской Аравии. Напомним, Соединённые Штаты Америки настаивают на виновности в инциденте Тегерана. Отмечается, что среди предложенных мер будет и нанесение ударов по конкретным целям в Иране.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН заверил, что опасности начала новой войны с участием США нет. По его словам, ни Пенсу, ни Трампу это просто невыгодно накануне избирательной компании.

