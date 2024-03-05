Маск предрек крах США из-за нелегальных мигрантов

«Америка падет, если попытается поглотить мир», - написал предприниматель на своей странице в соцсети X.

Таким образом Маск прокомментировал пост одного из пользователей по ситуации на границе с Мексикой. Комментатор высказал мнение, что проникновение сотен тысяч нелегалов «разрушает Америку».

В своей соцсети Truth Social экс-президент США Дональд Трамп подверг резкой критике миграционную политику властей страны. По его словам, действия главы Белого дома Джо Байдена и его администрации способствовали увеличению числа нелегальных мигрантов до 15 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

