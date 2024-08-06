Трамп заявил, что в понедельник даст интервью Илону Маску

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что в понедельник проведет интервью с Илоном Маском. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

Детали формата и тем предстоящего интервью между Трампом и Маском не приводятся.

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Помимо этого, рамп отметил, что его интервью с Эдином Россом, которое состоялось в понедельник, способствовало установлению рекорда по просмотрам на стриминговой платформе Kick.

В июле Илон Маск выразил свою поддержку Трампу в президентской гонке через заявление в X (бывший Twitter). Следующие президентские выборы в США назначены на 5 ноября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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