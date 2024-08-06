Трамп заявил, что в понедельник даст интервью Илону Маску

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил, что в понедельник проведет интервью с Илоном Маском. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

Детали формата и тем предстоящего интервью между Трампом и Маском не приводятся.