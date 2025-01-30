Трамп заявил, что в авиакастрофе в Вашингтоне никто не выжил

Своё специальное обращение он начал с минуты молчания, после которой указал, что произошедшее является «трагедией ужасных масштабов».

Трамп отметил, что поисково-спасательная операция длилась всю ночь и «все местные, государственные, федеральные военные силы проделали феноменальную работу».

«Это была тёмная и мучительная ночь в истории нашей страны... Как единая нация, мы скорбим о каждой драгоценной душе, которая была отнята у нас так внезапно», - сказал он.

Американский президент также выразил соболезнования из-за гибели россиян в автокатастрофе.

Столкновение пассажирского самолёта PSA Airlines Bombardier CRJ700 и армейского вертолёта Black Hawk над аэропортом имени Рональда Рейгана произошло близ Вашингтона 29 января в 21:47 по местному времени (5:47 мск 30 января).

Известно, что на борту лайнера находились 64 человека, в том числе фигуристы с родителями и тренерами, сообщает RT.

