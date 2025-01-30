Трамп заявил, что в авиакастрофе в Вашингтоне никто не выжил
Президент США Дональд Трамп заявил, что в результе столкновения самолёта и вертолёта близ Вашингтоном никто не выжил.
Своё специальное обращение он начал с минуты молчания, после которой указал, что произошедшее является «трагедией ужасных масштабов».
Трамп отметил, что поисково-спасательная операция длилась всю ночь и «все местные, государственные, федеральные военные силы проделали феноменальную работу».
«Это была тёмная и мучительная ночь в истории нашей страны... Как единая нация, мы скорбим о каждой драгоценной душе, которая была отнята у нас так внезапно», - сказал он.
Американский президент также выразил соболезнования из-за гибели россиян в автокатастрофе.
Столкновение пассажирского самолёта PSA Airlines Bombardier CRJ700 и армейского вертолёта Black Hawk над аэропортом имени Рональда Рейгана произошло близ Вашингтона 29 января в 21:47 по местному времени (5:47 мск 30 января).
Известно, что на борту лайнера находились 64 человека, в том числе фигуристы с родителями и тренерами, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Утечки мазута из затонувшего танкера у Керченского пролива не обнаружено
- В Краснодарском крае задержан чиновник по делу о краже 105 тысяч тонн песка
- США готовы помочь с отправкой тел россиян после авиакатастрофы
- Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью россиян в авиакатастрофе
- Трамп: Авиакатастрофу в Вашингтоне спровоцировал вертолет
- Трамп заявил, что в авиакастрофе в Вашингтоне никто не выжил
- СМИ: Воевавший за ВСУ 19-летний поляк погиб в Донбассе
- Мошенница обманом завладела квартирой ветерана ВОВ в Сочи
- Двоих фигурантов дела экс-главы «Фонбета» объявят в розыск
- В Курской областе при атаке ВСУ был ранен мирный житель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru