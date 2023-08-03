Трамп согласился сдаться, если его признают виновным
Экс-президент США Дональд Трамп объявил о готовности сдаться полиции, если суд признает его вину во вмешательстве в выборы и штурме Капитолия, пишет РИА Новости.
Суд по делу политика прошел в Вашингтоне. Бывшего президента решили не арестовывать. Его отпустят под обязательство о явке.
Очередное судебное заседание назначено на 28 августа 2023 года.
Накануне большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение против бывшего главы Белого дома. Его могут привлечь к ответственности за сговор с целью обмана США и вмешательство в выборы.
Трамп ранее заявил, что по совокупности всех обвинений ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на 561 год, передает «Радиоточка НСН».
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