Трамп согласился сдаться, если его признают виновным

Суд по делу политика прошел в Вашингтоне. Бывшего президента решили не арестовывать. Его отпустят под обязательство о явке.

Очередное судебное заседание назначено на 28 августа 2023 года.

Накануне большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение против бывшего главы Белого дома. Его могут привлечь к ответственности за сговор с целью обмана США и вмешательство в выборы.

Трамп ранее заявил, что по совокупности всех обвинений ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на 561 год, передает «Радиоточка НСН».

