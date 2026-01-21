Трамп заявил, что США применили в Венесуэле секретное оружие
21 января 202619:01
Американские военные применили в Венесуэле секретное оружие. Как пишет RT, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе он рассказал, что в результате противник нажимал на курок, но ничего не происходило.
«Это оружие, о котором никто не слышал. Они даже не могли выстрелить в нас... Всё пошло наперекосяк», - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что у США «есть удивительные вооружения», о которых лучше никому не рассказывать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
