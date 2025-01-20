Трамп заявил, что с его возвращением в Белый дом завершится период упадка

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что с его возвращением в Белый дом в стране закончится «четырехлетний период упадка».

СМИ: Трамп собрал на инаугурацию более 150 млн долларов

Об этом он сообщил, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации. Он обещал начать «новый день силы, процветания, достоинства и гордости для нашей страны».

Ранее Трамп подтвердил перенос инаугурации в помещение из-за холодов, поэтому основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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