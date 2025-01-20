Трамп заявил, что с его возвращением в Белый дом завершится период упадка
20 января 202502:01
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что с его возвращением в Белый дом в стране закончится «четырехлетний период упадка».
Об этом он сообщил, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации. Он обещал начать «новый день силы, процветания, достоинства и гордости для нашей страны».
Ранее Трамп подтвердил перенос инаугурации в помещение из-за холодов, поэтому основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru