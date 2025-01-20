Трамп заявил, что с его возвращением в Белый дом завершится период упадка

Об этом он сообщил, выступая перед сторонниками на митинге в Вашингтоне в канун своей инаугурации. Он обещал начать «новый день силы, процветания, достоинства и гордости для нашей страны».

Ранее Трамп подтвердил перенос инаугурации в помещение из-за холодов, поэтому основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

