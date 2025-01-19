СМИ: Трамп собрал на инаугурацию более 150 млн долларов
19 января 202507:32
Команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа удалось собрать на его инаугурацию 150 млн долларов, сообщает газета The Washington Post.
При этом 1 млн долларов внесли компании Microsoft, Google, Boeing и другие. Всего публично объявили о финансировании инаугурации 40 компаний и физических лиц.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru