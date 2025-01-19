СМИ: Трамп собрал на инаугурацию более 150 млн долларов

Команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа удалось собрать на его инаугурацию 150 млн долларов, сообщает газета The Washington Post.

Перенос инаугурации Трампа привел к потере большинства приглашений для СМИ

При этом 1 млн долларов внесли компании Microsoft, Google, Boeing и другие. Всего публично объявили о финансировании инаугурации 40 компаний и физических лиц.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИнаугурацияСШАДональд Трамп

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