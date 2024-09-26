Трамп заявил, что «разнесет вдребезги» города Ирана

Кандидат в президенты, экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в рамках избирательной кампании пригрозил «разнести вдребезги» города Ирана.

Трамп заявил, что США «застряли» в конфликте на Украине из-за Байдена и Харрис

Политик сослался на угрозы в сторону США. «Если я буду президентом, я хочу сообщить угрожающим [США] странам, в данном случае Ирану», – сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Иран якобы создает угрозу для его жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИранВыборы Президента СШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры