Трамп заявил, что «разнесет вдребезги» города Ирана
26 сентября 202401:01
Кандидат в президенты, экс-глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в рамках избирательной кампании пригрозил «разнести вдребезги» города Ирана.
Политик сослался на угрозы в сторону США. «Если я буду президентом, я хочу сообщить угрожающим [США] странам, в данном случае Ирану», – сказал он.
Ранее Трамп заявил, что Иран якобы создает угрозу для его жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru