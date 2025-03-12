Трамп заявил, что представители США «прямо сейчас» направляются в Россию

Американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

В Белом доме заявили, что Трамп поставил Зеленского на место
«Люди направляются в Россию прямо сейчас», - цитирует американского лидера агентство Bloomberg.

В Вашингтоне, как подчеркнул Трамп, надеются, что Россия согласится на прекращение огня на Украине.

Напомним, Украина ранее выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаПереговорыРоссияПолитикаДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры