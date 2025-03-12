Трамп заявил, что представители США «прямо сейчас» направляются в Россию
12 марта 202519:30
Американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
«Люди направляются в Россию прямо сейчас», - цитирует американского лидера агентство Bloomberg.
В Вашингтоне, как подчеркнул Трамп, надеются, что Россия согласится на прекращение огня на Украине.
Напомним, Украина ранее выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru