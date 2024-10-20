Трамп: Харрис будет «уволена» сразу после выборов
20 октября 202406:30
Бывший американский президент во время выступления перед избирателями в Пенсильвании заявил, что его соперница на выборах, кандидат от Демократической партии Камала Харрис будет «уволена» сразу после выборов 5 ноября.
«Мы больше не можем ее терпеть <…> Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!», — заявил политик.
Его слова вызвали восторженные овации собравшихся сторонников бывшего главы Белого дома.
Ранее опрос показал, что Трамп опережает Харрис в колеблющихся штатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru