Трамп избавился от повязки на ухе после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп избавился от белой повязки на правом ухе после покушения, сообщает РИА Новости.

СМИ: Стрелявший в Трампа перед покушением оставил послание на платформе Steam

20 июля в штате Мичиган прошло выступление Трампа, на котором бывший глава Белого дома впервые появился на публике без повязки. Вместо нее место ранения закрыто тканью бежевого цвета.

Покушение на Трампа произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. Пуля снайпера задела правое ухо политика. Позднее Трамп появился на публике с забинтованным ухом.

Ранее республиканцы пришли на съезд с повязками на ушах в поддержку Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПокушениеДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры