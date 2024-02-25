Трамп заявил, что побеждает в Южной Каролине

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил на мероприятии со сторонниками, что побеждает с рекордным результатом на предварительных выборах в Южной Каролине.

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«Мне сообщили, что у нас в два раза больше голосов, чем когда-либо получали в штате Южная Каролина», — заявил бывший президент.

По версии телеканала CNN, бывший американский лидер набирает 66,8%, его соперница Никки Хейли — 33,2%. Fox News заявляет, что у Трампа 63,5%, а у Хейли — 35,5%.

Ранее Трамп заявил, что устроит крупнейшую за всю историю США депортацию мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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