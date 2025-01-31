Трамп заявил, что контакты с лидерами России и Китая идут хорошо
31 января 202501:33
Американский лидер Дональд Трамп отказался сообщить подробности своих контактов с главами России и Китая.
Журналисты спросили главу Белого дома, когда в последний раз он говорил с российским президентом Владимиром Путиным и получил ли ответ от председателя КНР Си Цзиньпина на просьбу помочь в завершении конфликта вокруг Украины.
Он указал, что ситуация на этом направлении развивается «очень хорошо».
Ранее стало известно, что в Вашингтоне уже готовят телефонный разговор Трампа и Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru