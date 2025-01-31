Трамп заявил, что контакты с лидерами России и Китая идут хорошо

Американский лидер Дональд Трамп отказался сообщить подробности своих контактов с главами России и Китая.

Трамп анонсировал скорые переговоры с Путиным

Журналисты спросили главу Белого дома, когда в последний раз он говорил с российским президентом Владимиром Путиным и получил ли ответ от председателя КНР Си Цзиньпина на просьбу помочь в завершении конфликта вокруг Украины.

Он указал, что ситуация на этом направлении развивается «очень хорошо».

Ранее стало известно, что в Вашингтоне уже готовят телефонный разговор Трампа и Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Си ЦзиньпинКитайВладимир ПутинРоссияСШАДональд Трамп

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