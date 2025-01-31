Трамп заявил, что контакты с лидерами России и Китая идут хорошо

Журналисты спросили главу Белого дома, когда в последний раз он говорил с российским президентом Владимиром Путиным и получил ли ответ от председателя КНР Си Цзиньпина на просьбу помочь в завершении конфликта вокруг Украины.

Он указал, что ситуация на этом направлении развивается «очень хорошо».

Ранее стало известно, что в Вашингтоне уже готовят телефонный разговор Трампа и Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

