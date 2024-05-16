Трамп заявил, что готов вести дебаты с Байденом стоя в течение 2 часов

Журналист задался вопросами, сможет ли Байден подняться на трибуну и продержаться два часа. «Если он хочет сесть, вы же знаете, он делает вид, будто хочет сесть, так вот я думаю, что дебаты должны проходить стоя», – ответил экс-глава Белого дома.

Трамп сыронизировал над пружинящей походкой и легким приседом Байдена, в котором он иногда замирает.

Ранее Байден принял приглашение телеканала CNN на участие в дебатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

