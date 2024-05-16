Трамп заявил, что готов вести дебаты с Байденом стоя в течение 2 часов

Экс-глава США Дональд Трамп заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, что готов вести дебаты с президентом Джо Байденом стоя в течение двух часов.

Байден согласился устроить дебаты с Трампом

Журналист задался вопросами, сможет ли Байден подняться на трибуну и продержаться два часа. «Если он хочет сесть, вы же знаете, он делает вид, будто хочет сесть, так вот я думаю, что дебаты должны проходить стоя», – ответил экс-глава Белого дома.

Трамп сыронизировал над пружинящей походкой и легким приседом Байдена, в котором он иногда замирает.

Ранее Байден принял приглашение телеканала CNN на участие в дебатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденДональд Трамп

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