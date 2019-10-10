Трамп затягивает импичмент в ожидании Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом пойдёт на сотрудничество с Конгрессом по процедуре импичмента, если получит равные права в этом вопросе.

«Мы будем [сотрудничать], если они дадут нам права. Если они [демократы] голосуют и при этом говорят, что нам нельзя задавать вопросы, кого-либо представлять - это сумасшедшие вещи. Это очень несправедливая ситуация», - подчеркнул Трамп.

Журналист-американист Михаил Таратута в эфире НСН заподозрил, что все обвинения Трампа являются отговорками, чтобы затянуть процедуру импичмента.