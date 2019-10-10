Трамп затягивает импичмент в ожидании Зеленского
В эфире НСН американист объяснил суть претензий американского президента к Конгрессу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом пойдёт на сотрудничество с Конгрессом по процедуре импичмента, если получит равные права в этом вопросе.
«Мы будем [сотрудничать], если они дадут нам права. Если они [демократы] голосуют и при этом говорят, что нам нельзя задавать вопросы, кого-либо представлять - это сумасшедшие вещи. Это очень несправедливая ситуация», - подчеркнул Трамп.
Журналист-американист Михаил Таратута в эфире НСН заподозрил, что все обвинения Трампа являются отговорками, чтобы затянуть процедуру импичмента.
«Полностью отказываться от сотрудничества с Конгрессом и не представлять им запрашиваемые документы Трамп может, но ему это сложно. Нужно найти какой-то серьёзный предлог. Демократы действительно нарушили правила слушаний импичмента. В частности, без голосования была начата процедура расследования. Трамп осудил их со страшной силой. В интересах Трампа всю эту историю подольше тянуть в надежде, что всплывут какие-то данные о Байдене и Зеленский всё-таки поможет ему. Это бы оправдало их телефонный разговор, вокруг которого развернулся весь скандал», - объяснил эксперт.
Напомним, спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси объявила о начала процедуры импичмента в отношении Трампа 25 сентября. Президента США обвинили в том, что в ходе телефонного разговора в июле Трамп якобы давил на Зеленского, требуя начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. При этом Байден считается одним из главных конкурентов Трампа от демократов на выборах 2020 года.
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