Трамп заступился за сотрудницу Секретной службы, прикрывшей его при покушении
Бывший президент США Дональд Трамп выступил в защиту сотрудницы Секретной службы, которая прикрыла его во время покушения на митинге в штате Пенсильвания.
Политик обратил внимание на критику сотрудницы в социальных сетях.
«Ее раскритиковали в фейковых новостях, потому что она была недостаточно высокой. <...> Я высокий, а она не такая высокая», - заявил республиканец на митинге в Миннесоте.
По его словам, сотрудница вела себя храбро. Также он отметил, что снайперу Секретной службы удалось с первого раза убить нападавшего.
Трамп ранее заявил, что продолжит выступать под открытым небом, несмотря на покушение, передает «Радиоточка НСН».
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