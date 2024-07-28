Трамп заступился за сотрудницу Секретной службы, прикрывшей его при покушении

Политик обратил внимание на критику сотрудницы в социальных сетях.

«Ее раскритиковали в фейковых новостях, потому что она была недостаточно высокой. <...> Я высокий, а она не такая высокая», - заявил республиканец на митинге в Миннесоте.

По его словам, сотрудница вела себя храбро. Также он отметил, что снайперу Секретной службы удалось с первого раза убить нападавшего.

Трамп ранее заявил, что продолжит выступать под открытым небом, несмотря на покушение, передает «Радиоточка НСН».

