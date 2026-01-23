Трамп задал экологическим активистам вопрос о глобальном потеплении

В своей соцсети Truth Social он написал, что в 40 штатах ожидается рекордная волна холода, указав, что ранее «ничего подобного никогда не видели».

«Не могли бы экологические активисты объяснить — что случилось с глобальным потеплением?» — поинтересовался глава Белого дома.

Ранее Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

